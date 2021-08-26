مقتل 12 جندياً أميركياً في هجوم مطار كابول

أعلن قائد القيادة الأميركية المركزية أن 12 عسكرياً أميركياً قتلوا وجرح 15 آخرون في هجوم مطار كابول، اليوم الخميس الذي نفذه تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح الجنرال كينيث ماكنزي أن "عدداً من المدنيين الأفغان قتلوا وجرحوا خلال الهجوم".

كانت وكالة رويترز للأنباء نقلت، في وقت سابق اليوم، عن مصدر أن أربعة جنود أميركيين قتلوا في الهجوم.

وهز انفجاران قويان محيط مطار كابول حيث يحتشد آلاف الأفغان في محاولة لمغادرة البلاد بعد أن سيطرت حركة طالبان على مقاليد الأمور.

بدورها، أعلنت حركة طالبان أن الانفجارين أسفرا عن سقوط 13 إلى 20 قتيلاً و52 جريحاً.

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.

جاء هجوم اليوم بعد أن حثت الولايات المتحدة وحلفاؤها، في وقت سابق، الناس على الابتعاد عن مطار كابول بسبب تهديد محتمل بأن يشن تنظيم داعش هجوماً إرهابياً.