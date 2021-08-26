مقتل جنود أميركيين في هجوم مطار كابول

قالت مصادر إن "عددا" من أفراد الجيش الأميركي قتلوا في انفجارين وقعا عند مطار كابول، اليوم الخميس، حيث يتم إجلاء مدنيين من أفغانستان.

وأكد مصدر لوكالة رويترز للأنباء، مقتل أربعة جنود.

من جهته، قال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن "عددا" من الجنود الأميركيين سقطوا بين قتيل وجريح في الهجومين،.

وأعلن كيربي في بيان "نؤكد مقتل عدد من الجنود في الهجوم المعقد قرب مطار كابول. كما أصيب عدد آخر بجروح".

وقد أفادت وزارة الدفاع الأميركية، قبيل ذلك، بوقوع انفجارين على الأقل في منطقة المطار ضمن "اعتداء معقد".

بدوره، أعلن المتحدث باسم طالبان لوكالة فرانس برس أن الانفجارين أسفرا عن سقوط 13 إلى 20 قتيلا و52 جريحا.

بدوره، أعلن ذبيح الله مجاهد "معلوماتنا الأولية تشير إلى سقوط 13 إلى 20 قتيلا و52 جريحا في الانفجارين قرب مطار كابول".

كان المستشفى، الذي تديره المنظمة غير الحكومية الإيطالية "إمرجنسي" في كابول، قد أعلن في وقت سابق مقتل ستة أشخاص على الأقل، وقد استقبلت المؤسسة عددا من الضحايا.

ومنذ أن سيطرت حركة طالبان على الأمور في أفغانستان، يحتشد آلاف الأفغان أمام مطار كابول في محاولة لمغادرة البلاد عبر عمليات الإجلاء التي تقوم بها العديد من الدول لرعاياها ودبلوماسييها والأفغان الذين عملوا معها.

جاء الانفجار بعد أن حثت الولايات المتحدة وحلفاؤها في وقت سابق الناس على الابتعاد عن مطار كابول بسبب تهديد محتمل بأن يشن تنظيم داعش هجوماً إرهابياً.