النرويج تشهد أعلى معدل إصابة بكورونا منذ بدء الجائحة

سجلت النرويج، اليوم الخميس، أكبر عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة، بلغت 1294.

وقالت السلطات الصحية إنه تم تسجيل 152 إصابة لكل 100 ألف شخص على مدار الأسبوعين الماضيين.

وقفزت الأرقام على نحو خاص في مدن، مثل العاصمة أوسلو وبيرجين وتروندهايم، بعد نهاية عطلات الصيف.

وفي إحدى مدارس العاصمة أوسلو، جاءت اختبارات 79 شخصاً إيجابية بالفيروس اليوم الخميس.

وفي أماكن كثيرة، لم تعد هناك قدرة على تتبع مصدر العدوى والمخالطين للمصابين.

وقال بيته هوسا، عضو مجلس الصحة في بيرجين لإذاعة «إن آر كيه» النرويجية إن «الكثير من أولئك المصابين كان لديهم الكثير من المخالطين».

وأعطت النرويج تطعيماً كاملاً، بلقاح من جرعتين، لنحو 62% من سكانها البالغين.