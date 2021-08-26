جونسون يدعو لاجتماع أزمة إثر انفجار مطار كابول

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد ظهر، اليوم الخميس، إلى اجتماع أزمة وزاري إثر الانفجار الذي وقع قرب مطار كابول حيث ينفذ الجيش البريطاني عمليات إجلاء.

واعلن المتحدث باسم رئاسة الوزراء «أبلغ رئيس الوزراء بالوضع في مطار كابول وسيترأس اجتماع أزمة في وقت لاحق اليوم».

وقال مسؤول في طالبان لرويترز إن الانفجارا الانتحاري أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 بينهم أطفال وإصابة كثير من أفراد الحركة.

جاء ذلك بعد أن حثت الولايات المتحدة وحلفاؤها في وقت سابق الناس على الابتعاد عن مطار كابول بسبب تهديد محتمل بأن يشن تنظيم داعش هجوماً إرهابياً.

وقال مسؤول أميركي إن جنوداً أميركيين من بين المصابين لكنه أضاف أن المعلومات الواردة هي بناء على تقارير أولية، محذراً أن ما ورد بها قد يتغير.

وأكد أن هناك ضحايا لكن لم يتضح بعد العدد ولا الجنسيات.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي في وقت سابق إن انفجارين وقعا قرب المطار نجم أحدهما «عن هجوم معقد أدى إلى وقوع عدد من الضحايا الأميركيين والمدنيين».