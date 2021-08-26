ماكرون يعلق على الأوضاع في أفغانستان

علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، على الأوضاع الأمنية في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان عليها.

وقال ماكرو، الذي يقوم بزيارة لإيرلندا، إن الأوضاع في أفغانستان تدهورت بشدة.

جاء ذلك في وقت وقع فيه انفجار يشتبه أنه ناجم عن هجوم انتحاري خارج مطار العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل.

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع مايكل مارتن رئيس وزراء إيرلندا "نواجه وضعا بالغ التوتر" ودعا لتوخي الحذر.

وتابع قائلا إن سفير فرنسا في أفغانستان لن يبقى هناك لأسباب أمنية وأشار إلى أن قوات فرنسية خاصة موجودة في المطار.