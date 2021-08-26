بايدن يجري مشاورات بعد انفجار مطار كابول

بدأ الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، إجراء محادثات بعد الانفجارات التي هزت مطار كابول في العاصمة الأفغانية حيث يقوم الجيش الأميركي بإجلاء رعاياه والأفغان الذين عملوا لصالح الولايات المتحدة.

وأرجأ بايدن موعد لقاء كان مقررا، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للتركيز على الاعتداء الذي وقع قرب مطار كابول وأسفر عن وقوع ضحايا أميركييين، على ما أفاد البيت الأبيض الخميس.

وقال مسؤول، طالبا عدم الكشف عن هويته "لقد تم إطلاع الرئيس على التطورات".

وقال البيت الأبيض في بيان "التقى الرئيس مع فريق الأمن القومي ومع القادة على الأرض. سيستمر بالاطلاع على المستجدات طوال النهار".

وقال ناطق باسم بينيت "لم يحدد موعد جديد للقاء"، موضحا أن سبب الإرجاء عائد إلى "الأحداث في أفغانستان".

وقتل ستة أشخاص على الأقل وجرح العشرات في انفجارين وقعا في محيط مطار كابول.

وأدى هذا التطور إلى إلغاء اجتماع عبر الفيديو بين بايدن وحكام الولايات التي ستستقبل لاجئين أفغانا يتم إجلاؤهم عبر الجسر الجوي الأميركي.

وأرجئ أيضا المؤتمر الصحافي اليومي للناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي.

وقال مسؤول في طالبان لرويترز، إن الانفجار الانتحاري أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 بينهم أطفال وإصابة كثير من أفراد الحركة.

جاء ذلك بعد أن حثت الولايات المتحدة وحلفاؤها في وقت سابق الناس على الابتعاد عن مطار كابول بسبب تهديد محتمل بأن يشن تنظيم داعش هجوماً إرهابياً.