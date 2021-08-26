إطلاق نار على طائرة لدى مغادرتها مطار كابول

ذكر مصدر في وزارة الدفاع الإيطالية أن طائرة نقل عسكرية إيطالية تعرضت لإطلاق نار لدى مغادرتها مطار العاصمة الأفغانية كابول اليوم الخميس.

وقال المصدر إنه لم تلحق أضرار بالطائرة.

وأبلغ صحفي إيطالي، كان على متن الرحلة، قناة (سكاي 23 تي.جي) بأن الطائرة كانت تقل ما يقرب من 100 مدني أفغاني عندما تعرضت لإطلاق النار بعد دقائق من إقلاعها.

يأتي إطلاق النار على الطائرة فيما دعت دول غربية رعاياها إلى الابتعاد بأسرع ما يمكن عن مطار كابول بسبب أخطار "إرهابية"، في وقت لا يزال آلاف الأشخاص محتشدين عند مداخله على أمل مغادرة أفغانستان بعد سيطرة طالبان.

ومع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة لانسحابها من أفغانستان، في 31 أغسطس الجاري، أعلنت العديد من الدول، بما فيها فرنسا وهولندا، الخميس أنها ستوقف قريباً رحلات الإجلاء.

وأصدرت الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة، بشكل متزامن ليل الأربعاء الخميس، تحذيرات في غاية الدقة وشبه مماثلة.

بدورها، أنهت دول أخرى عملياتها للإجلاء من أفغانستان بسبب الوضوع الأمني.