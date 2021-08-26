بلجيكا تنهي عمليات الإجلاء بعد تهديد مطار كابول

ذكر رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، اليوم الخميس، أن بلاده أنهت عملياتها للإجلاء من أفغانستان بعد أن أبلغت مصادر أميركية الحكومة بهجوم انتحاري وشيك حول مطار كابول.

وقال دي كرو في مؤتمر صحفي: إن بلجيكا أجلت ما يزيد قليلاً على 1400 شخص من كابول، وإن الرحلة الأخيرة وصلت إلى إسلام أباد الليلة الماضية.

وأضاف: «تدهور الوضع تدهوراً كبيراً خلال نهار الأربعاء، وصلتنا معلومات من مصادر أميركية ومصادر أخرى عن وقوع هجوم انتحاري وشيك في منطقة المطار، وأصبح الوصول عبر البوابات أكثر صعوبة، وأصبح في مرحلة ما مستحيلاً».

ومعظم الألف والأربعمائة الذين تم إجلاؤهم مواطنون بلجيكيون، لكن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليوناً نقلت أيضاً مواطنين نيابة عن دول أخرى، منها هولندا.