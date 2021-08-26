قطار مخصص للتلقيح ضد «كورونا» في جنوب أفريقيا

حُوّلت محطّة قطارات مهملة في جنوب أفريقيا مركزاً للتلقيح ضدّ كوفيد-19 مع قطار يؤمّن اللقاحات إلى المناطق النائية في هذا البلد الأكثر تأثّراً بالجائحة في القارة الإفريقية.

وكان نحو 15 شخصاً ينتظرون بهدوء دورهم على الرصيف، جالسين على كراس بلاستيكية قبل الصعود إلى عربة القطار واحداً تلو الآخر.

ولم يتلقّ اللقاح سوى ما ينوف على 14% من إجمالي سكان البلد البالغ عددهم 59 مليوناً.

وبغية تسهيل النفاذ إلى الخدمات الصحية ذات الصلة، خصّصت شركة المواصلات العامة «ترانسنيت» قطاراً سمّته «ترانسفاكو» لتوفير اللقاحات في المناطق النائية خصوصاً.

ويقول بابالو موكوانا المسؤول عن القطار الذي يقف لأسبوعين في سبرينغز على بعد حوالى خمسين كيلومتراً من جوهانسبورغ: «نريد أن نلقّح على وجه السرعة أكبر عدد ممكن من الأشخاص».

لكن أقلّ من مئة شخص يحضرون إلى الموقع كلّ يوم.