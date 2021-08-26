وزير بريطاني: تهديد كبير بشن هجوم وشيك على مطار كابول

قال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي، اليوم الخميس، إن هناك معلومات مخابرات «ذات مصداقية كبيرة» تفيد بأن مسلحين يخططون لشن هجوم وشيك على المحتشدين بمطار كابول.

ونصحت وزارة الخارجية البريطانية، في وقت متأخر أمس الأربعاء، بتجنب الذهاب إلى مطار كابول، حيث ينتظر الآلاف رحلات لمغادرة البلاد قبل انقضاء الموعد المحدد لسحب القوات الأميركية والدولية من أفغانستان في 31 أغسطس. وأكد هيبي أن المعلومات عن احتمال شن هجوماً انتحارياً أصبحت «أكثر مصداقية». وأضاف هيبي لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «توجد حالياً تقارير ذات مصداقية كبيرة عن هجوم وشيك، ولهذا السبب تم تغيير نصيحة وزارة الخارجية الليلة الماضية، بأنه ينبغي على الناس عدم القدوم إلى مطار كابول وبأن عليهم الانتقال إلى مكان آمن وانتظار المزيد من التعليمات». وتابع: «أعتقد أن هناك رغبة للمغادرة بين كثيرين ممن ينتظرون دورهم، لكن المعلومات بشأن هذا التهديد ذات مصداقية كبيرة فعلاً. هناك خطر حقيقي ووشيك».