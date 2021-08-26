كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ بداية العام

سجلت كوريا الجنوبية 20 وفاة بكوفيد-19 يوم الأربعاء، وهو أعلى عدد يومي هذا العام، إذ زاد عدد حالات الإصابة الشديدة أكثر من الضعف منذ بدء موجة الإصابات الحالية في يوليو.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن البلاد سجلت 1882 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 243317 بينما بلغ إجمالي الوفيات 2257.