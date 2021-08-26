رغم التحذيرات من "تهديد إرهابي".. ازدحام كبير في مطار كابول

قال دبلوماسي غربي في مطار كابول، اليوم الخميس، إن حشوداً ضخمة تواصل التوافد على بوابات المطار رغم تحذيرات الولايات المتحدة وحلفائها من هجمات محتملة قد يشنها تنظيم داعش.

وقال الدبلوماسي، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن ما يقدر بنحو 1500 يحملون جواز سفر أو تأشيرة الولايات المتحدة يحاولون دخول المطار. وأضاف أن الرحلات الجوية ستزيد اليوم الخميس بعدما تباطأت أمس.