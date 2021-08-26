لأول مرة.. نيو ساوث ويلز الأسترالية تسجل أكثر من ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية أكثر من ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة للمرة الأولى منذ بدء الجائحة.

وسجلت الولاية 1029 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لما ذكرته السلطات الصحية اليوم الخميس.

ومن ناحية أخرى أعلنت رئيسة وزراء الولاية جلاديس بيريجيكليان تخفيفاً طفيفاً لقيود الإغلاق على الذين يتم تطعيمهم بدءاً من يوم الاثنين المقبل.

وأعلنت بيريجيكليان اليوم الخميس، أنه سيُسمح للبالغين الذين تم تطعيمهم خارج النقاط الساخنة المحددة في سيدني، وتخضع لقواعد إغلاق أكثر صرامة بكثير من بقية المدينة، بالاجتماع في مجموعات من خمسة أشخاص.

وداخل النقاط الساخنة، ستتمكن الأسر التي يتم تطعيم جميع البالغين لديها من التجمع في الأماكن المفتوحة للاستجمام، ولكن فقط وفقاً لحظر التجول والحد الأقصى البالغ ساعة واحدة لمغادرة المنزل الواقع في تلك المناطق.



