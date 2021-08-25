مشاركون في ندوة «تريندز»: الذكاء الاصطناعي يهيمن على الصناعات العسكرية

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن سلسلة أنشطته العلمية المتنوعة، نظم مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، أمس الأول، ندوة عن بُعد بعنوان: «مستقبل الحروب والصناعات العسكرية»، ناقشت المتغيرات التي ستطرأ على الحروب المستقبلية والصناعات العسكرية في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم.

وأكد المشاركون في الندوة أن استراتيجيات الحروب المستقبلية والصناعات العسكرية ستعتمد بشكل كبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت تلعب دوراً رئيساً وفاعلاً في مجالي الحروب والتسليح العسكري، مشيرين إلى أن هذه التقنيات الحديثة أحدثت ثورة في القدرات العسكرية للجيوش، كما ستهيمن مستقبلاً على الحروب وصناعة التسليح العالمية، حتى تصبح الروبوتات بديلاً عن البشر في ساحات وميادين الحروب.

وناقشت الندوة التطورات المستقبلية المرتقبة في مجال الصناعات الحربية والعسكرية، مبينة أن القوى العسكرية الكبرى أصبحت تتجه نحو الاستثمار وبشكل متزايد في الابتكار والتطوير.

وتساءلت عن الخطوات القادمة المنتظرة في مستقبل الحروب في ظل التنافس وطموحات وأهداف كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.