تسرب نفطي كبير في الساحل السوري

دمشق (وكالات)

انتشرت بقع نفطية هائلة ناتجة عن تسرب من محطة توليد كهرباء داخل إحدى مصافي النفط السورية على طول ساحل الدولة المطلة على البحر المتوسط، حسبما أظهرت صور الأقمار الصناعية أمس.

وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا»: إن التسرب وصل إلى بلدة جبلة الساحلية على بعد حوالي 20 كيلومتراً شمال المصفاة الكائنة في بلدة بانياس، مضيفة أن وزارة البيئة وبلدية محافظة اللاذقية الساحلية وضعتا جميع الإدارات المعنية في حالة تأهب. وكانت الحكومة السورية أعلنت أمس الأول، أن فرق الصيانة في محطة بانياس الحرارية سيطرت على تسرب وقود من أحد الخزانات.