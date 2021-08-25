أميركا وبريطانيا وفرنسا وأستراليا: شكراً الإمارات

أبوظبي (وام)

توجّهت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأستراليا، أمس، بالشكر إلى دولة الإمارات لتسهيل إجلاء آلاف الرعايا الأجانب من أفغانستان، مثمنة المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات والهادفة إلى مساعدة المنكوبين حول العالم.

وعبر إيثان جولدريتش، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في الإمارات، عن امتنان بلاده لدولة الإمارات لمساهماتها في تسهيل عملية إجلاء آلاف الرعايا الأميركيين من أفعانستان وغيرهم. وأضاف جولدريتش: إن هذه العملية الهائلة لم تكن ممكنة لولا حرص الدولتين على تعزيز التعاون الوثيق بينهما. وأعرب الدبلوماسي الأميركي عن امتنان الولايات المتحدة لجهود دولة الإمارات الإنسانية للمساعدة في إجلاء الدبلوماسيين والمواطنين الأميركيين والأجانب من أفغانستان، مشيداً بتعاون الجهات المعنية في الإمارات لتسهيل عملية الإجلاء بشكل آمن وعلى مدار الساعة، وأثنى على الاهتمام والرعاية التي تقدمها، والذي تجلى من خلال حسن الاستضافة الذي تشتهر به الإمارات. وثمن المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات والهادفة إلى مساعدة المنكوبين حول العالم، مشيراً إلى أن المشكلات المعقدة المنتشرة حول العالم تتطلب عقد شراكات، وأن التعاون القائم لتسهيل العبور الآمن للمسافرين الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان يؤكد التزام الدولة بتذليل التحديات العالمية. وقال جولدريش: «لا يزال أمام المجتمع الدولي الكثير لنفعله، ومساهمات دولة الإمارات محورية في نجاحها».

من جانبه، ثمّن باتريك مودي، سفير المملكة المتحدة في دولة الإمارات بالجهود المشتركة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة التي أسهمت في إجلاء 4883 فرداً من كابول إلى المملكة المتحدة عبر الإمارات. وأوضح مودي أن التعاون بين الفريق الحكومي البريطاني في الإمارات والأصدقاء الإماراتيين مستمر لضمان العبور الآمن للرجال والنساء الشجعان الذين أسهموا بدعم الجهود الإنسانية في أفغانستان.

وأكد مودي أن كل ذلك لم يكن ممكناً لولا الدعم الاستثنائي المقدم من حكومة دولة الإمارات، موضحاً أن ذلك التعاون أكد على قوة ومتانة الشراكة والصداقة بين الدولتين. وعبر مودي عن شكره وامتنانه لكافة السلطات في الإمارات، بما في ذلك مطارات دبي، وشرطة دبي، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهيئة دبي للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات.

وقال السفير البريطاني: «نثمن الدعم الإنساني الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي لم يكن محدوداً بالمملكة المتحدة بل امتد ليشمل الشركاء الدوليين، وهو ما يسلط الضوء على التزام دولة الإمارات بالاستمرار بجهود الإغاثة في أفغانستان، ودعم جهودنا».

في غضون ذلك، ثمن كزافييه شاتيل سفير جمهورية فرنسا لدى الدولة تعاون الإمارات واستجابتها السريعة لتسهيل إجلاء رعايا الدول من أفغانستان، وإعلان استضافتها 5000 من المواطنين الأفغان الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان قبل سفرهم إلى دول أخرى. وقال كزافييه: إن الدعم الإماراتي لفرنسا لتسهيل إجلاء رعايا الدول من أفغانستان لقي تقديراً كبيراً من قبل السلطات الفرنسية، كما كان له أكبر الأثر في نفوس ذوي الرعايا الذين تم إجلاؤهم بأسرع وقت ممكن وباحترافية عالية ضمنت سلامتهم.

وحول مشاركة فرنسا في معرض إكسبو 2020 دبي، قال: إن مشاركة بلاده في معرض «إكسبو 2020 دبي» ستشهد حضوراً للعديد من الجهات الفرنسية في هذا الحدث العالمي المهم، تحت مظلة الجناح الفرنسي، والذي سيقيم كثيراً من الاحتفالات والفعاليات لاستعراض مخرجات الشراكة الفرنسية الإماراتية في مختلف المجالات وسط حضور فرنسي قوي وإقبال من الزوار للاطلاع على المعالم السياحية الفريدة بالإمارات، منها متحف اللوفر أبوظبي وغيرها من المعالم الأيقونية التي تحظى باهتمام عالمي.

ومن جهتها، أعربت هايدي فينامور سفيرة كومنولث أستراليا لدى الدولة عن شكر بلادها لدولة الإمارات لجهودها في تسهيل عملية إجلاء الرعايا الأستراليين من أفغانستان. ووصفت فينامور استجابة الدولة لطلب أستراليا في هذا الشأن بأنها كانت «سريعة وقيمة»، مشيرة إلى إعراب سكوت موريسون رئيس وزراء كومنولث أستراليا خلال اتصال هاتفي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مؤخراً عن شكره وتقديره للدعم الذي قدمته دولة الإمارات لبلاده لإجلاء رعاياها من أفغانستان، إضافة إلى إجلاء البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول الصديقة. ونوهت إلى إشادة رئيس وزراء أستراليا خلال حديثه في برلمان بلاده بالدعم الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة لأستراليا في هذه الأوقات غير العادية. وعن استضافة دولة الإمارات بشكل مؤقت استضافة 5,000 من المواطنين الأفغان الذين تم إجلاؤهم من بلادهم وذلك قبيل توجههم إلى دول أخرى قالت السفيرة الاسترالية: «هذا مثال آخر على سخاء شعب الإمارات، ودليل عملي على قدرة الدولة على الاستجابة السريعة للأزمة بروح الإنسانية في إطار الشراكات الدولية».