الخارجية: هجمات «الحوثي» استخفاف بالأعراف الدولية

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية أمس، بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بطائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية. وحثّت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فورياً وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها. وأكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس،

اعتراض وتدمير طائرة مفخخة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية على موقعها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن التحالف تأكيده استمرار محاولات ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال التحالف إنه يتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشد العبارات المحاولة الجديدة لميليشيات الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة، مشيدا في الوقت ذاته بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

وجدد الأمين العام دعوته المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قبل ميليشيات الحوثي والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية.

كما أكد العثيمين على تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

أمنياً، أغارت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، على مواقع وآليات لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وقالت مصادر ميدانية، إن طيران التحالف استهدف بأربع غارات جوية مواقع وآليات تابعة للميليشيات الانقلابية، في جبهة «رحبة» جنوب غرب مأرب.

وبحسب المصادر فإن الغارات الجوية ألحقت خسائر مادية وبشرية في صفوف الميليشيات الحوثية التي كانت تجمّع قواتها بغرض شن هجوم على مواقع الجيش والقبائل.

وتشهد جبهات القتال في محيط مدينة مأرب معارك محتدمة على نحو يومي، إثر محاولات هجومية يائسة لميليشيات الحوثي على مدى أكثر من 6 أشهر، لم تجنِ خلالها الميليشيات سوى المزيد من الخسائر البشرية والمادية.

إلى ذلك، نفذ المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام»، عملية إتلاف وتفجير لـ4743 لغماً وقذيفة غير منفجرة زرعتها ميليشيات الحوثي في محافظة شبوة.

وأكد نائب مدير عام البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام المهندس منتظر الردفاني، أن عملية الإتلاف التي نفذتها فرق «مسام» في منطقة «مرة» بمديرية «عتق» شملت 1500 لغم مضاد للدبابات، و43 لغم مضاد للأفراد، و3250 قذيفة وذخائر غير متفجرة.