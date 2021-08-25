«الكتائب اللبنانية»: «حزب الله» وعون انقلبا على الدستور والقانون

بيروت (وكالات)

اعتبر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميل أمس، أن المشكلة في البلاد حالة انقلابية من رئيس الجمهورية و«حزب الله» على القانون والدستور، وعلى مصلحة اللبنانيين، ومصلحة لبنان العليا، بتسهيل التهريب إلى سوريا.

وقال الجميل في حديث مع قناة «MTV» اللبنانية: إن «حزب الله يملك الأكثرية وبالتالي القرار، وعندما يريد إقرار أمر ما سيقره والعكس صحيح». وأشار الجميل إلى أن «المشكلة ليست أن لبنان محاصر إنما دولة مفلسة لا تقدر على الإتيان بمحروقات بسعر مدعوم من الدولة، وإذا استقبل لبنان البواخر الإيرانية سيكون عرضة لعقوبات كبيرة عليه قد تصل إلى حد قطع المصارف العالمية علاقتها بالدولة اللبنانية وحصار حقيقي للاستيراد والتصدير»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية.

وأضاف «أشك أن تتمكن الحكومة المقبلة من كسب ثقة الجهات الخارجية لأن الأطراف التي تشكلها بالمحاصصة، فصدام مع الدول العربية، والمجتمع الدولي».