الصين وروسيا تتفقان على التصدي للمخاطر من أفغانستان

موسكو (وكالات)

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ على تكثيف جهود بلديهما للتصدي «للمخاطر» القادمة من أفغانستان، في أعقاب سيطرة طالبان على الحكم، حسبما أعلن الكرملين أمس. وعبر الرئيسان في اتصال هاتفي «عن استعدادهما لتسريع الجهود لمحاربة مخاطر الإرهاب وتهريب المخدرات القادمة من أراضي أفغانستان»، وفق بيان الكرملين.

وناقشا أيضاً «أهمية إرساء سلام» في أفغانستان، «والحيلولة من دون امتداد عدم الاستقرار إلى مناطق محاذية».

ووافق بوتين وشي على «تعزيز التواصل الثنائي» و«الاستفادة القصوى من إمكانيات» منظمة شنغهاي للتعاون المتوقع أن تعقد قمة في طاجيكستان الشهر المقبل.

والعديد من الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى، حيث تحتفظ موسكو بقواعد عسكرية، لديها حدود مشتركة مع أفغانستان والصين.

وقالت صحيفة الشعب اليومية الصينية: إن شي أكد في الاتصال الهاتفي مع بوتين، أمس، موقف الصين الرافض للتدخل والداعي لاحترام سيادة أفغانستان واستقلالها.

وحث شي جميع الأطراف في أفغانستان على وضع إطار سياسي منفتح وشامل وتنفيذ سياسات معتدلة ومستقرة وقطع العلاقات مع كافة الجماعات الإرهابية.