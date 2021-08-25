البرلمان الألماني يمدد «الوضع الوبائي» لجائحة كورونا

قرر البرلمان الألماني اليوم الأربعاء تمديد «الوضع الوبائي على المستوى الوطني».

وصوت 325 نائباً من كتل حزبي التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، لصالح الطلب المقدم من الحكومة الخاص بتمديد العمل بهذا الوضع، مقابل اعتراض 253 عضوا وامتناع خمسة أعضاء عن التصويت.

بهذا، سيسري هذا الوضع الطارئ مبدئيا لثلاثة شهور أخرى أي حتى نهاية نوفمبر المقبل حيث إنه من دون تأكيد البرلمان فإن الوضع الحالي ينتهي بعد مضي ثلاثة أشهر.

تجدر الإشارة إلى أن «الوضع الوبائي» يتيح بعد تأكيده من البرلمان أساسا قانونيا للولايات الألمانية لإصدار مراسيم تتعلق باتخاذ تدابير محددة لمجابهة الأزمة مثل الارتداء الإجباري للكمامة أو قيود التواصل.

وكان البرلمان الألماني أيد هذا الوضع لأول مرة في مارس 2020 وأيده آخر مرة في الحادي عشر من يونيو الماضي ليستمر الوضع الحالي حتى 11 سبتمبر المقبل فقط.