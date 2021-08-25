العقاب القانوني وسيلة هذه الدولة ضد الممتنعين عن التطعيم

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

في خطوة جديدة لتسريع حصول أكبر قدر من المواطنين على لقاح فيروس كورونا المستجد، قررت وزارة الصحة المصرية تطبيق عقاب قانوني تجاه الممتنعين عن الحصول على لقاح كورونا من المنظومة الطبية.

وحسب خطاب حصل «الاتحاد» على نسخة منه، فإن القرار سيتم تطبيقه بداية من شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتم الانتهاء من تطعيم كافة أعضاء المنظومة الطبية نهاية شهر أغسطس الجاري.

وبحسب نص الخطاب فإن الوزارة قررت عدم دخول موظفي الديوان العام للوزاراة إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، والذي توفره عبر المراكز المختلفة وبشكل خاص لموظفيها لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية بالكامل. وتشهد مصر في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث وصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 286735 من ضمنهم 236228 حالة تم شفاؤها، و16683 حالة وفاة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 194 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 7 حالات جديدة.