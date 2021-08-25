أكبر عدد جرعات للقاح كورونا مصنع في دولة عربية يخرج للنور.. ما القصة؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)



حصلت «الاتحاد» على الصور الأولى من توزيع وزارة الصحة المصرية نحو مليون جرعة من لقاح «فاكسيرا-سينوفاك» المصنع داخل البلاد، على مراكز تطعيم لقاح كورونا المختلفة والتي تتخطى الـ600 على مستوى الجمهورية.



وقالت الصحة المصرية إنه تم استلام مليون جرعة كاملة من الإنتاج القومي للقاح (فاكسيرا- سينوفاك)، المنتج محليًا، وفقًا لاتفاقية التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وتوزيعها على مراكز تلقي اللقاحات بمختلف محافظات الجمهورية.



وأضاف «مجاهد»، أن لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) حصل على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية بتاريخ 23 أغسطس 2021، وذلك بعد اجتيازه اختبارات التقييم اللازمة طبقاً للقواعد والمرجعيات العالمية المُتبعة من منظمة الصحة العالمية لتقييم مأمونية وجودة وفاعلية اللقاحات وتأكيدًا لاستدامة توافرها.



وتابع «مجاهد» أنه تم توزيع المليون جرعة الأولى من لقاح «فاكسيرا- سينوفاك» على مراكز تطعيم اللقاحات بمختلف أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها 657 مركزًا على مستوى الجمهورية، من ضمنها 145 مركزًا لتلقي اللقاحات للمسافرين، وتباشر عملها من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً.



ولفت «مجاهد»، إلى أنه تم الاتفاق على توريد المواد الخام لإنتاج لقاح فاكسيرا سينوفاك المصري، في شهر مايو عام 2021، كما تم تدريب الفرق الطبية والعاملين في شركة (فاكسيرا) بوساطة الخبراء الصينين بشركة سينوفاك الصينية، والتي ساهمت في نقل تكنولوجيا تصنيع لقاح فيروس كورونا من دولة الصين، ضمن اتفاقية التصنيع، مضيفًا أنه تم البدء في تصنيع جرعات لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) في 29 يونيو 2021، حيث تم إنتاج 3 دورات إنتاج بإجمالي مليون جرعة.



وأكد «مجاهد»، أن جرعات لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) تم اختبارها من خلال معامل الرقابة والجودة بشركة فاكسيرا، ثم خضع اللقاح إلى دراسات الثبات، مشيرًا إلى أنه تم سحب العينات من خلال هيئة الدواء المصرية وتحليلها بالمعامل الخاصة للهيئة، وخضوعها إلى تقييم نتائج دراسات الثبات للقاح.