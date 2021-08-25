ألمانيا تجلي 218 شخصاً من كابول

نقلت القوات المسلحة الألمانية 218 شخصاً آخرين جواً من كابول إلى أوزبكستان في إطار مهمة الإجلاء في أفغانستان.

وأعلن الجيش الألماني على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الأربعاء أن طائرة عسكرية من طراز «إيه - 400 إم» حطت في العاصمة الأوزبكية طشقند اليوم.

وبحسب البيانات، قام مظليون وضباط شرطة عسكرون تابعين للجيش الألماني بالتحقق من هوية المعوزين للحماية مرة أخرى في مطار كابول.

وإجمالاً، أجلت القوات المسلحة الألمانية أكثر من 4650 مواطنا ألمانيا وأفغانيا ومواطنين من دول أخرى من كابول على متن نحو 30 رحلة جوية.

وذكرت وزارة الدفاع الألمانية أن من بين هؤلاء أشخاص من أكثر من 40 دولة.

وسيطرت حركة طالبان الأحد قبل الماضي على العاصمة الأفغانية، واستولت على السلطة مرة أخرى.