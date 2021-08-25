فلسطين تسجل 1676 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل ثماني وفيات و1676 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و334 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا) إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 5ر95 %، ونسبة الإصابات النشطة 4ر3 %، ونسبة الوفيات 1ر1 % من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 34 مصاباً يتلقون العلاج في العناية المركزة بينهم سبعة على أجهزة التنفس الاصطناعي.