بريطانيا: مهلة الإجلاء من أفغانستان تنقضي بنهاية 31 أغسطس

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأربعاء، إن مهلة الإجلاء من أفغانستان تنتهي في الدقيقة الأخيرة من 31 أغسطس آب الجاري.

كان راب يرد على سؤال بهذا الشأن بعدما صرح متحدث باسم البيت الأبيض، في إفادة أمس الثلاثاء، بأنهم يريدون التحقق مما إذا كانت مهلة الإجلاء حتى الدقيقة الأخيرة من 30 أو 31 أغسطس.

وذكر راب لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «نعتقد أنها حتى نهاية أغسطس، لكن المخططين العسكريين سيعدون التفاصيل المتعلقة بالإطار الزمني الدقيق».

وعبر عن أمل بريطانيا في استمرار وجود مطار عامل في كابول بعد انتهاء عمليات الإجلاء.

وأشار إلى أنه تم إجلاء جميع المواطنين البريطانيين تقريباً ممن لا يحملون جنسيات أخرى من أفغانستان.

وقال لقناة سكاي نيوز: «لهم نصيب الأسد، تم إعادة جميع الراغبين في المغادرة منهم تقريباً إلى الوطن».

وأضاف أن نحو ألفين عادوا إلى بريطانيا من كابول في الساعات الأربع والعشرين الماضية.