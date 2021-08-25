دول تسابق الزمن لإنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان

تجري عمليات الإجلاء من أفغانستان على قدم وساق، إذ تسعى العديد من الدول إلى الإسراع في إخراج رعاياها، أو الأفغان الذين قدموا المساعدة لهم، خوفاً من تأزم الوضع أو تصاعد مخاطر وقوع هجمات، خاصة مع تحديد حركة طالبان يوم 31 أغسطس موعداً لإنهاء تلك العمليات.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنها ستستخدم 4 طائرات نقل عسكرية، لإجلاء أكثر من 500 مواطن من أفغانستان.

وقالت وكالة «إنترفاكس» الروسية، إن وزارة الدفاع ذكرت في بيان أن «وزير الدفاع الجنرال سيرغي شويغو، نظم في 25 أغسطس وبناء على أمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عملية إجلاء أكثر من 500 من مواطني الاتحاد الروسي ودول أعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي (أوزبكستان وروسيا البيضاء وطاجيكستان وقرغيزستان)، وأوكرانيا من أراضي جمهورية أفغانستان، بوساطة طائرات نقل عسكرية».

من جانبه، أعلن وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إجلاء «الغالبية العظمى» من المواطنين البريطانيين من أفغانستان.

كما قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمان بون، إنه من «المرجح جداً» أن تنهي فرنسا عمليات إجلاء مواطنيها وشركائها من أفغانستان، الخميس.

وأضاف في تصريحات لتليفزيون «سي نيوز»، الأربعاء، أن هناك حاجة إلى اتفاق جديد بشأن الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أكد، الثلاثاء، أن بلاده «تسرع الخطى» لإنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان بحلول 31 أغسطس، لافتاً إلى أنها «تركت المجال مفتوحاً لتمديد ذلك الموعد».

واعتبر أن «بلوغ الهدف يعتمد على تعاون حكام أفغانستان الجدد، المنتمين لحركة طالبان».

وقالت حركة طالبان في وقت سابق، إنه يتعين الانتهاء من جميع عمليات إجلاء الأجانب من البلاد بحلول 31 أغسطس، وطلبت من واشنطن «التوقف عن حث الأفغان من أصحاب المهارات العالية على مغادرة البلاد».

وفي تصريحات في البيت الأبيض، قال بايدن: إن الولايات المتحدة تسرع الخطى للوفاء بذلك الموعد، مع تصاعد المخاوف من احتمالات وقوع هجمات إرهابية.

وتابع:«كلما استطعنا الانتهاء مبكراً كان ذلك أفضل.. كل يوم من العمليات يجلب مخاطر إضافية لقواتنا». وأضاف الرئيس الأميركي أنه طلب من وزارة الدفاع «البنتاغون»، ووزارة الخارجية، إعداد «خطط طارئة» للتعامل مع تجاوز موعد الحادي والثلاثين من أغسطس، إذا ثبت ضرورة ذلك.