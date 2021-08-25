إندونيسيا توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك في" ضد كورونا

قالت رئيسة الوكالة الوطنية لمراقبة الغذاء والدواء في إندونيسيا، بيني لوكيتو، في بيان اليوم الأربعاء، إن معدل

فعالية اللقاح المضاد لفيروس كورونا في التجارب السريرية المؤلفة من ثلاث مراحل، بلغ 91.6 %، مع فاصل ثقة يتراوح بين 85.6% و95.2%.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الأربعاء، أن شركة "بي تي براتابا نيرمالا" الإندونيسية، حصلت على تصريح باستخدام لقاح "سبوتنيك في" المضاد لمرض "كوفيد 19-"، والذي طوره مركز جاماليا الوطني لأبحاث علوم

الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا، في حالات الطوارئ.

ومن المقرر أن يتم إعطاء المتقدمين للحصول على اللقاح، جرعتين، بينهما فاصل زمني مدته ثلاثة أسابيع.

ويتم إعطاء لقاح "سبوتنيك في" لمن بلغوا 18 عاماً، فأكثر.



