الأمطار الغزيرة تودي بحياة 15 شخصاً في فنزويلا

لقي 15 شخصاً على الأقل حتفهم جراء هطول أمطار غزيرة على مدينة ميريدا في جبال الإنديز في شمال غرب فنزويلا.

ونقلت صحيفة "إل ناسيونال" المحلية عن مسؤولين أن ستة أشخاص مازالوا في عداد المفقودين.

وأسفرت الأمطار الغزيرة كذلك عن تضرر أكثر من 800 منزل في 11 بلدية.

كما هطلت الأمطار الغزيرة على مناطق أخرى من فنزويلا، وسط تحذيرات من حدوث فيضانات.



