"النواب الأميركي" يوافق على خطة ميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار

وافق مجلس النواب الأميركي في تصويت، الثلاثاء، على الإطار العام لميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار للسنة المالية التي تبدأ في أول أكتوبر ستزيد الإنفاق على رعاية الأطفال وبرامج أخرى للرعاية الاجتماعية.

وجاءت الموافقة بأغلبية 220 ضد 212 صوتاً.

وطرح مجلس النواب للمناقشة مشروع قانون البنية التحتية البالغ قيمته تريليون دولار والذي وافق عليه بالفعل مجلس الشيوخ.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إنها ملتزمة بإجراء تصويت على المشروع في المجلس بحلول 27 سبتمبر.