بايدن يؤكد أن الانسحاب من كابول سينتهي في 31 أغسطس

أبلغ الرئيس الاميركي جو بايدن قادة مجموعة الدول السبع، الثلاثاء، أنّ "مهمة" الجيش الأميركي في أفغانستان ستنتهي في 31 أغسطس الجاري بشرط أن تواصل حركة طالبان تعاونها لتسهيل وصول من يرغبون في إجلائهم إلى مطار كابول.

كذلك، طلب بايدن من البنتاجون وضع خطط طوارئ اذا "اقتضت الضرورة" إرجاء الانسحاب، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي في بيان إنّه خلال اجتماع عبر الفيديو أكّد بايدن لقادة مجموعة السبع أنّ بلاده في طور إنجاز عمليات الإجلاء بحلول 31 أغسطس"، وهو الموعد الذي كانت واشنطن قد حدّدته لإنجاز انسحاب القوات الأميركية قبل استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان.

ونقل البيان عن بايدن قوله إنّ "انتهاء المهمة بحلول 31 أغسطس يتوقف على مواصلة التنسيق مع طالبان بما في ذلك إتاحة الدخول إلى المطار للأشخاص الذين يتم إجلاؤهم".



