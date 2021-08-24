18 قتيلاً بمواجهات بين الجيش الصومالي و«الشباب» الإرهابية

مقديشو (وكالات)

أفادت مصادر محلية في الصومال بأن مسلحين من حركة «الشباب» الإرهابية اجتاحوا إحدى المناطق وسيطروا على قاعدة عسكرية في ولاية «جلمدج»، وسط البلاد، لفترة وجيزة.

وأكد القائد الصومالي مسعود وارسام مقتل 18 شخصاً، على الأقل، في هجوم شنه مسلحون على قاعدة للجيش بمنطقة «عمارة» بالولاية.

وداهم مسلحون القاعدة بعد تفجير انتحاري بسيارة مفخخة أعقبته مواجهة شرسة أسفرت عن مقتل 7 جنود، على الأقل.

وبدأ الهجوم بالتفجير الانتحاري بسيارة مفخخة عند مدخل القاعدة، قبل أن يتقدم المسلحون، ورفض الجيش تأكيد سقوط منطقة «عمارة» بالكامل.

وقال المسؤول العسكري: «قتلنا 9 مسلحين وفقدنا 7 جنود، ولا يزال القتال مستمراً في منطقة عمارة ومحيطها».

وأعلنت حركة «الشباب» أن الجيش الصومالي تكبد خسائر فادحة، وأن مقاتليها استولوا على أسلحة وذخيرة، ودمروا آليات عسكرية، كما أحرقوا ثكنات للجيش.