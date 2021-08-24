القوات المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً جوياً مشتركاً

القاهرة (وكالات)

نَفّذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريباً جوياً مشتركاً، بمشاركة عدد من ‏الطائرات متعددة المهام طراز «ميراج 2000، الرافال، F -16».

وأوضح المتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبد الحافظ في بيانٍ أمس، أن التدريب تضمن تنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود في الجو، باشتراك طائرة التموين في الجو الفرنسية طراز MRTT«‎»، مشيرًا إلى أن التدريب يهدف إلى دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، ‏والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال، بما يسهم في صقل المهارات والخبرات القتالية ‏والعملياتية.‎