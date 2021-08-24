ميركل: بايدن لم يحدد موعداً جديداً لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يحدد موعداً جديداً لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

يذكر أن ميركل شاركت وبايدن في قمة افتراضية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اليوم، وذكرت ميركل أن بايدن لم يذكر خلال القمة موعداً جديداً.

وقالت ميركل:«لم يتم ذكر مواعيد جديدة لما بعد الموعد المعروف في الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري، من قبل رئيس الولايات المتحدة الأميركية».