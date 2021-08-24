مسؤول فرنسي: سنوقف عملية الإجلاء من كابول فور انسحاب أميركا

سيتوقف الجسر الجوي الذي أقامته فرنسا لإجلاء الأفغان الراغبين في الفرار من طالبان الخميس من كابول إذا انسحبت الولايات المتحدة من أفغانستان كما هو مخطط في 31 أغسطس، على ما ذكر دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى الثلاثاء.

وأوضح نيكولا روش، مدير مكتب وزير الخارجية الفرنسي للصحافيين أنه إذا التزمت الولايات المتحدة بالموعد النهائي لانسحاب قواتها الكامل بحلول 31 أغسطس «فهذا يعني بالنسبة لنا أن عمليتنا تنتهي مساء الخميس. لذلك يتبقى أمامنا ثلاثة أيام».

منذ سقوط كابول التي أصبحت تحت سيطرة حركة طالبان في 15 أغسطس، أقامت فرنسا جسراً جوياً لإجلاء الفرنسيين والأفغان المهددين.

وتم بالفعل إخراج نحو ألفي شخص من البلاد عبر هذه الطريقة. عارضت حركة طالبان بشدة أي تأجيل لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، في حين من المقرر أن تُعقد قمة لمجموعة السبع الثلاثاء لتقييم عمليات الإجلاء والنظر في فرض عقوبات.

حددت وزارة الخارجية وجود 62 فرنسياً إضافياً لم يتم إجلاؤهم بعد، كما تقوم السلطات بدراسة طلبات إجلاء تقدم بها أفغان.