مجموعة السبع تبحث موقفها من طالبان

يجتمع قادة ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، افتراضياً بعد ظهر الثلاثاء، في قمة دعت إليها بشكل طارئ لندن التي تترأس حالياً مجموعة السبع.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين: «من الضروري أن نتوحّد سويّاً كمجتمع دولي» من أجل «الاتفاق على مقاربة مشتركة طويلة الأجل»، فيما يبقى الوضع حساساً في مطار كابول، حيث لا يزال يحتشد آلاف الأشخاص الراغبين في مغادرة البلاد، في ظروف رهيبة.

وأضاف جونسون: «مع شركائنا وحلفائنا، سنواصل استخدام كلّ الوسائل الإنسانية والدبلوماسية لحماية حقوق الإنسان والحفاظ على مكتسبات العقدين الماضيين» في أفغانستان.