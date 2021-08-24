اعتبرت الحكومة البريطانية الثلاثاء أنه «من غير المرجح» أن ترجئ الولايات المتحدة انسحابها من أفغانستان إلى ما بعد الموعد المرتقب في 31 أغسطس لإفساح المجال أمام استمرار عمليات الإجلاء، وذلك قبل قمة افتراضية لمجموعة السبع مخصصة للازمة في هذا البلد.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس: «أعتقد انه أمر غير مرجح. ليس فقط بسبب ما قالته طالبان، إنما هو غير مرجح أيضاً إذا نظرتم إلى تصريحات الرئيس بايدن».

ويعقد قادة مجموعة السبع (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا) وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لحلف الأطلسي قمة افتراضية بعد ظهر الثلاثاء، دعت إليها بشكل طارئ لندن التي تترأس حالياً المجموعة للبحث في الوضع في أفغانستان.

وقد تطلب عدة دول من مجموعة السبع، بينها بريطانيا وفرنسا، من جو بايدن إبقاء القوات الأميركية إلى ما بعد 31 أغسطس الموعد الذي حدده للانسحاب الكامل للقوات الأميركية من أفغانستان لإنجار عمليات الإجلاء هذه.

وقال بن والاس: «هذا الأمر يستحق بالطبع عناء المحاولة، وسنقوم بذلك». وكان الرئيس الأميركي، وبضغط من حلفائه، شدد على أنه يرغب في الالتزام بموعد 31 أغسطس، من دون أن يستبعد احتمال إرجاء هذا الاستحقاق.