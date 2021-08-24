الهند تسجل 25467 إصابة جديدة بكورونا و354 وفاة

سجلت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 25467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و354 وفاة.

وأفادت السلطات الصحية الهندية، أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع منذ بداية الجائحة إلى 32 مليوناً و474 ألفاً و773 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 435 ألفاً و110 وفيات، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 31 مليوناً و720 ألفاً و112 حالة.