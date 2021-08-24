مقتل 5 أشخاص جراء حريق بمنصة نفطية في خليج المكسيك

قضى خمسة أشخاص على الأقل وأصيب ستة آخرون بجروح وفقد أثر اثنين جرّاء حريق اندلع في منصّة نفطية قبالة سواحل المكسيك، وفق ما أعلنت الاثنين شركة "بيتروليوس ميخيكانوس" العامة.

واندلع الحريق الأحد إثر أعمال صيانة للمنصّة المقامة في خليج كامبيتشي، في جنوب خليج المكسيك.

وقال مدير الشركة العامة بيتروليوس ميخيكانوس "بيميكس" أوكتافيو روميرو في مؤتمر صحافي إنّ "عمليات البحث عن المفقودين مستمرة"، مشيراً إلى أنّ أحد الجرحى بحال حرجة.

وفُتح تحقيق لكشف ملابسات الحريق الذي تمّت السيطرة عليه بعد ساعة على اندلاعه.

وأدّى الحريق الذي اندلع في منصّة توليد الطاقة المخصّصة لعمليات استخراج النفط إلى تعليق العمل بشكل مؤقت في 125 بئراً، وفق روميرو.