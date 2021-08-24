مصر تكشف حصيلة إصابات ووفيات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الاثنين، عن تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5

وفيات.

وأفادت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 286 ألفاً و541 مصاباً، والوفيات إلى 16 ألفاً و676 وفاة.



كما أعلنت الوزارة عن تعافي 211 شخصاً من فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 236075.



