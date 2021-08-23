وصول شخص ممنوع من دخول بريطانيا بعد إجلائه من أفغانستان

قالت وسائل إعلام، الاثنين، إن شخصاً على قائمة بريطانيا للممنوعين من دخول أراضيها وصل إلى المملكة المتحدة قادما من أفغانستان على متن طائرة عسكرية بريطانية ضمن مجموعة من الأشخاص تم إجلاؤهم من مطار كابول.

وأضافت وسائل الإعلام البريطانية أن هذا الشخص وصل إلى مدينة برمنجهام في وسط إنجلترا.

وتهدف قائمة الممنوعين من دخول بريطانيا إلى منع من يُشتبه بأنهم متشددون أو يمثلون تهديدا أمنيا من المجيء إلى المملكة المتحدة.

وقالت قناة «سكاي نيوز» إنه لم يتضح ماذا حدث لهذا الشخص، لكنها نقلت عن مصادر حكومية قولها إن اكتشاف قدومه إلى بريطانيا يظهر الفائدة من القائمة.

ولم يصدر تعليق عن الحكومة البريطانية حتى الآن.