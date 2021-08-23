الكاظمي يعلن انطلاق عملية للقضاء على خلايا «داعش» في «الطارمية»

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس، انطلاق عملية عسكرية جديدة لملاحقة التنظيمات الإرهابية في قضاء «الطارمية» شمال بغداد، محذراً في الوقت نفسه من الأصوات التي وصفها بالمتطرفة التي تريد خلق الفتنة في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان أن الكاظمي زار مقر قيادة العمليات العسكرية في قضاء «الطارمية» واجتمع بالقيادات الأمنية وأعلن من هناك انطلاق عملية أمنية للقضاء على الخلايا النائمة لتنظيم «داعش» الإرهابي في المنطقة.

ونقل البيان عن الكاظمي دعوته لإعادة النظر بالخطط الأمنية المتبعة لمواجهة الخلايا النائمة ومنع تكرار أي خروقات متعهداً بإرسال قوات أمنية إضافية إلى الطارمية.

وحث الأهالي هناك على التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تحرك مشبوه في المنطقة، داعياً إلى تشكيل مجلس من وجهاء المنطقة للتعاطي والتواصل مع القوى الأمنية على مختلف المستويات.

وحذر الكاظمي مما وصفها بالأصوات المتطرفة التي تبحث عن فرص لخلق شرخ اجتماعي بين العراقيين وخلق فتن طائفية، مؤكداً أن هذه الأصوات مرفوضة من قبل الجميع وأن العراقيين لن ينجروا وراء هكذا خطابات مغرضة.

ويأتي إعلان الكاظمي عن العملية العسكرية بعد يومين من خرق أمني في «الطارمية» تسبب بمصرع عناصر أمنية فيها والذي نسبته خلية الإعلام الأمني الحكومية إلى تنظيم «داعش».

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس، خطة أمنية لحماية الأجواء العراقية في أثناء انعقاد «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة» السبت المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان أن قائد الدفاع الجوي العراقي الفريق الركن معن السعدي اجتمع مع كبار قادة وضباط الدفاع الجوي في البلاد وبحث معهم تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين المؤتمر.

وأضافت أن الاجتماع خلص إلى ضرورة تهيئة جميع المستلزمات المطلوبة بمشاركة قيادة الدفاع الجوي التي ستتحمل مسؤولية تأمين الأجواء ومنح الموافقات الرسمية للطائرات الهابطة في المطارات العراقية والعابرة للأجواء.

وأوضحت الوزارة أن القطعات البرية ستشارك بدورها في تأمين موقع عقد المؤتمر والطرق المؤدية إليه.

ومن المقرر حضور زعماء عددٍ من دول الجوار والإقليم فضلاً عن الرئيس الفرنسي إلى المؤتمر الذي دعت إليه الحكومة العراقية لبحث تعزيز التعاون المشترك وتنشيط الشراكات الاقتصادية بين دول المنطقة.

إلى ذلك، لقي ثلاثة إرهابيين مصرعهم بقصف جوي شنّه طيران الجيش العراقي مستهدفاً مخبأ لـ«الدواعش» في محافظة صلاح الدين أمس.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان صحفي بأن «قوة تابعة لقيادة عمليات صلاح الدين عثرت أثناء عملية تفتيش في منطقة العيث شمال مدينة تكريت على مخبأين يستخدمهما عناصر «داعش» الإرهابية، وعندما همّت بدخول أحدهما فتح ثلاثة إرهابيين النار بواسطة قناص على القوة المنفذة للواجب، مما أدى إلى إصابة مقاتلين اثنين بجروح بسيطة، فيما تمكّن طيران الجيش العراقي المساند من تدمير المخبأ بالكامل وقتل من فيه من العناصر الإرهابية».