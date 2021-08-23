القبض على إرهابي في تونس

تونس (وكالات)

ذكرت وسائل إعلام تونسية، أمس، أن قوات الأمن ألقت القبض على إرهابي فار صدر بحقه حكم بالسجن في ولاية «سوسة»، جنوب العاصمة تونس.

وأضافت أن العنصر الإرهابي يبلغ من العمر 35 عاماً وينحدر من ولاية «سيدي بوزيد» المجاورة.

وكان القضاء التونسي قد أصدر في وقت سابق حكما بسجن المعتقل لمدة 36 عاماً بعد إدانته في قضايا إرهاب.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، إن النيابة العامة أذنت بالاحتفاظ به، واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.

ويأتي هذا الإيقاف بعد يوم من إحباط السلطات التونسية مخططاً إرهابياً، قالت إنه كان يستهدف الرئيس قيس سعيّد.