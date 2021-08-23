«اليونيسف» تخطط لتوسيع نشاطها

جنيف (وكالات)

تخطط منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» إلى توسيع نشاطها في أفغانستان، حيث حثت حركة «طالبان» على السماح لها بالوصول إلى الأطفال المحتاجين في جميع أنحاء البلاد.

وقالت المديرة التنفيذية لـ«اليونيسف»، هنريتا فور، أمس، إن ذلك سيشمل توزيع الطعام ومياه الشرب وتقديم الرعاية الطبية لمئات الآلاف من الأسر النازحة. وأوضحت أنه سيتم توسيع نطاق برامج إنقاذ الأرواح، مضيفة: «نأمل توسيع هذه العمليات لتصل إلى مناطق لم يكن من الممكن الوصول إليها في السابق بسبب انعدام الأمن».

وبحسب «اليونيسف»، يحتاج نحو 10 ملايين طفل في البلاد إلى مساعدات إنسانية، كما أن هناك مليون طفل معرضون لمخاطر سوء التغذية الحاد هذا العام.