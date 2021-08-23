مسؤول أميركي: نجري محادثات مع «طالبان» يومياً

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تجري محادثات يومية مع حركة طالبان عبر قنوات سياسية وأمنية.

وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة تحقق «تقدماً هائلاً» في إجلاء الأميركيين وغيرهم من أفغانستان.ورداً على سؤال عما إذا كان الرئيس الأميركي جو بايدن سيمدد مهلة انسحاب القوات الأميركية لما بعد 31 أغسطس، من أجل السماح بإدلاء المزيد من المدنيين، قال سوليفان، إن الرئيس يتعامل مع الأمر «يوماً بيوم وسيتخذ قراراته تباعاً».

كانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أكدت، في وقت سابق اليوم الاثنين، أنها ملتزمة بالموعد النهائي المحدد لإكمال سحب جميع قواتها من أفغانستان.

كما سيتم وقف عمليات إجلاء المدنيين من مطار كابول بحلول 31 أغسطس الجاري، وهو الموعد الذي كانت الولايات المتحدة حددته لإكمال الانسحاب من أفغانستان.

وقال المتحدث باسم «البنتاجون» جون كيربي، إن الولايات المتحدة شاهدت التصريحات العلنية من حركة طالبان الرافضة لتمديد عمليات الإجلاء وتدرك رغبات الحركة.

كما رفض كيربي التساؤلات المتكررة حول إمكانية تنفيذ التمديد المحتمل قائلاً «لم نصل إلى هذه المرحلة بعد.. لن أتكهن بشأن ما بعد 31 أغسطس».