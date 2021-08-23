الرئيس التونسي يستقبل وزير خارجية الجزائر

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.وقالت الرئاسة التونسية على حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، إن الرئيس سعيد تسلم من الوزير الجزائري، رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأكد سعيد، خلال اللقاء، «على عمق علاقات الأخوة المتينة بين تونس والجزائر، واستذكر تضحيات زعماء حركة التحرير في البلدين وما غرسته من قيم التضامن والتآزر والمصير المشترك».

كما جدد الرئيس التونسي، الإعراب عن الحرص الراسخ على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجزائر بخصوص الملفات الثنائية والإقليمية تعزيزاً لأمن واستقرار البلدين وللتصدي لكل التهديدات التي تستهدف المنطقة.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الجزائري إلى أن المرحلة التاريخية الحساسة التي تشهدها المنطقة وتعدد التحديات يتطلب مزيداً من ترسيخ التنسيق المستمر بين تونس والجزائر خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.