الحكومة الفلسطينية تمنح موظفيها الرافضين لتطعيم إجازة من دون راتب

قررت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين إعطاء إجازة بدون راتب لكل من يرفض التطعيم ضد فيروس كورونا وذلك لحين انتهاء الوباء.

وقال محمد اشتية رئيس الوزراء «اتخذ مجلس الوزراء قراراً دخل حيز التنفيذ بإعطاء إجازة بدون راتب للموظفين الرسميين الذين يرفضون أو الذين لم يتلقوا التطعيم من فيروس كورونا حتى انتهاء الوباء».

وأضاف خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله «إن عدم تلقي المطاعيم ليست مسألة حرية شخصية، إذ تنتهي حريتك عندما تتسبب هذه الحرية بالضرر بصحة الآخرين ولا سيما الفئات الأولى بالرعاية كالمرضى وكبار السن الذين هم أكثر عرضة للفيروس».

ودعا اشتية كل من لم يحصل على التطعيم حتى الآن للإسراع بالتوجه إلى المراكز المنتشرة في جميع المحافظات «لتحصين أنفسهم ومجتمعهم من الفيروس المتحور».

وقال «تبين لنا أن معظم الحالات المصابة الآن هي لأشخاص لم يتلقوا المطاعيم».