مصر تنتج 15 مليون جرعة من لقاح كورونا وتكثف حملة التطعيم

قالت وزيرة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، إن مصر ستطعم جميع الموظفين بالدولة البالغ عددهم 4.5 مليون ضد كوفيد-19 في شهري أغسطس وسبتمبر ضد فيروس كورونا المستجد مع سعيها لتسريع وتيرة التطعيم بعد إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح مضاد للمرض.

وأضافت الوزيرة هالة زايد، في مؤتمر صحفي، أن معدل العدوى في البلاد ما زال منخفضاً، لكنه بدأ يزداد الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يستمر المنحنى التصاعدي لبعض الوقت، مشيرة إلى أن هناك زيادة كبيرة متوقعة في أواخر سبتمبر. وقالت «مهم للحكومة المصرية والقيادة السياسية أن نعمل تكثيفاً للتطعيمات خلال الفترة المقبلة».

وأضافت أنه في إطار البرنامج سيجري أيضاً تطعيم جميع العاملين في التعليم ما قبل الجامعي وموظفي وطلاب الجامعات، الذين يزيد عددهم إجمالاً على خمسة ملايين، قبل بداية العام الدراسي في أكتوبر.

وذكرت أن نحو عشرة ملايين شخص من إجمالي سكان مصر، الذين يتجاوز عددهم بقليل المئة مليون نسمة، قاموا حتى الآن بالتسجيل عبر الإنترنت لتلقي اللقاحات وأن نحو 7.5 مليون تلقوا جرعة واحدة على الأقل.

وتسلمت مصر ملايين الجرعات من لقاحات «أسترازينيكا» و«سينوفارم» و«سينوفاك» و«سبوتنيك» و«جونسون آند جونسون» المضادة لكوفيد-19.

وقالت الوزيرة إن مصر أنتجت أيضاً 15 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» محلياً وستتلقى نحو 5.2 مليون جرعة من لقاحي «فايزر» و«مودرنا» في سبتمبر.

وتخطط البلاد لزيادة مراكز التطعيم إلى 800 بحلول نهاية أغسطس، من 657 حالياً.

وسجلت مصر 286352 إصابة بكوفيد-19 إجمالاً حتى أمس الأحد، منها 16674 حالة وفاة.