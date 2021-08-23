طالبان تعين قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي

عينت حركة طالبان محمد إدريس، اليوم الاثنين، قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي الأفغاني.

وكتب المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، على موقع تويتر، أن إدريس «سيتولى التعامل مع القضايا المصرفية التي تلوح في الأفق ومشاكل الناس».

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن محمد جلال عضو اللجنة الثقافية لحركة طالبان القول في رسالة نصية إن إدريس ترأس اللجنة الاقتصادية للحركة.

ولم تتوافر على الفور سوى القليل من المعلومات عن المحافظ الجديد.

وكانت الوكالة نقلت عن المحافظ السابق الموجود خارج البلاد أجمل أحمدي القول إن أفغانستان ستواجه سلسلة من الصدمات التي من

المحتمل أن تؤدي إلى ضعف العملة وتسارع التضخم وفرض ضوابط على رأس المال.

وكان أحمدي، خريج جامعة هارفارد، غادر البلاد مع تقدم حركة طالبان إلى العاصمة كابول في 15 أغسطس الجاري.