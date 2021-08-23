تحذير من اندلاع حرب أهلية في أفغانستان

حذرت روسيا، اليوم الاثنين، من خطر اندلاع حرب أهلية في أفغانستان، إلا أنها قالت إنها لا تعتزم التدخل.

ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، قوله إنه من المحتمل أن يكون هناك «خطر من تجدد الحرب الأهلية في أفغانستان».

وعن احتمال تدخل روسيا في الصراع، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية: «بالطبع، لا يعتزم أحد التدخل في هذه الأحداث».

ولكنه قال إن الوضع الحالي يشكل «خطراً وتهديدات إضافية».

وتراقب روسيا تراقب ما يجري حالياً في أفغانستان وسيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول.

وعبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأحد، عن مخاوف من وصول متشددين إلى بلاده عبر الجمهوريات السوفييتية السابقة.