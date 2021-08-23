طالبان تحذر من «عواقب» في حال إرجاء واشنطن سحب قواتها

حذر ناطق باسم طالبان، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة وحلفاءها من «عواقب» إذا أرجأت سحب قواتها من أفغانستان المقرر في 31 أغسطس من أجل مواصلة عمليات الإجلاء في كابول.

وقال الناطق باسم طالبان سهيل شاهين: «هذا خط أحمر. الرئيس بايدن أعلن أن (الولايات المتحدة) ستسحب كل قواتها المسلحة في 31 أغسطس".

وأضاف: «إذا طلبت الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة مزيداً من الوقت من أجل مواصلة عمليات الإجلاء، فالجواب هو لا. وإلا ستكون هناك عواقب».

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن فتح الباب، بضغط من حلفائه، أمام احتمال تمديد مهلة سحب القوات الأميركية إلى ما بعد 31 أغسطس، فيما تحاول آلاف العائلات التي احتشدت قرب مطار كابول الدولي مغادرة البلاد قبل هذا الموعد.

من جهته، أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس للصحافيين الاثنين أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيحاول خلال قمة مجموعة السبع الافتراضية المخصصة لأفغانستان طرح إمكانية أن تمدد الولايات المتحدة وجودها.